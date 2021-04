Feuerwehr München

FW-M: Bauarbeiter schwer verletzt (Maxvorstadt)

München (ots)

Donnerstag, 8. April 2021, 13.54 Uhr; Marsplatz

Bei Sanierungsarbeiten ist am Donnerstagnachmittag eine Wand auf einer Baustelle eingestürzt. Ein Arbeiter wurde dabei teilweise erfasst und verletzte sich schwer. Der alarmierte Notarzt und die Besatzung eines Hilfeleistungslöschfahrzeugs konnten den Mann befreien und sofort versorgen. Da sich die Einsatzstelle auf der Baustelle im zweiten Obergeschoss befand, wurde vom Einsatzleiter eine Drehleiter angefordert. Mit dieser konnte der 40-jährige Arbeiter in einer Schleifkorbtrage schonend nach unten gebracht werden. Anschließend wurde der Mann vom Rettungsdienst in den Schockraum einer Münchner Klinik zur weiteren Behandlung transportiert. Zum genauen Unfallhergang ermittelt die Polizei.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor. (h31)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell