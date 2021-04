Feuerwehr München

FW-M: Ostergesteck in Flammen (Ramersdorf)

Montag, 5. April 2021, 20.11 Uhr; Klagenfurter Straße

Infolge des Brandes eines Ostergestecks musste eine Frau ins Krankenhaus transportiert werden. In den Abendstunden ging ein Anruf auf der Feuerwache 8 über den normalen Telefonanschluss ein, über den ein Brand in der Klagenfurter Straße in einem Mehrfamilienhaus gemeldet wurde. Der Kollege in der Telefonzentrale leitete diesen unverzüglich an die Notrufnummer 112 in die Leitstelle München weiter. Einsatzkräfte der Feuerwehr München löschten schnell den Brand in der Wohnung im ersten Obergeschoß. Ein Ostergesteck hatte Feuer gefangen und eine nicht unerhebliche Menge Brandrauch verursacht. Die 45-jährige Bewohnerin musste durch Mitarbeiter des Rettungsdienstes und einen Notarzt versorgt und in eine Münchner Klinik transportiert werden. Durch einen Rauchvorhang wurde die Ausbreitung in das restliche Gebäude verhindert. Mit einem Lüftungsgerät entfernten die Einsatzkräfte den Brandrauch aus der Wohnung.

Für die anderen Bewohnerinnen und Bewohner des Mehrfamilienhauses bestand keine Gefahr.

Ein wichtiger Hinweis der Feuerwehr:

Bemühen Sie in einem Notfall nie eine Suchmaschine im Internet oder das Telefonbuch. Rufen Sie IMMER die Notrufnummer 112! Nur so kann gewährleistet werden, dass die Feuerwehr schnellstmöglich am Einsatzort eintreffen kann.

