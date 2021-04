Feuerwehr München

FW-M: "Happy Birthday to you!" (Ramersdorf-Perlach)

München (ots)

Samstag, 3. April 2021, 09.53 Uhr; Pflanzeltplatz "Happy Birthday to you!" Wer feierte: die kleine Philippa Wann: 09.53 Uhr - Einladung via Notruf Wer war eingeladen: - die Besatzung eines Rettungswagens - die Besatzung des Kindernotarztdienstes - die Besatzung eines Rettungswagens m. Inkubator - die Besatzung eines Notarzteinsatzfahrzeuges Wer freute sich: Mama, Papa, großer Bruder Gabriel Partyablauf: Gegen 10 Uhr war der Stargast endlich da Anschließender Check-up durch Kindernotarzt Gegen 10.30 Uhr erste Fahrt im Inkubator ins Klinikum

Wir bedanken uns bei der kleinen Philippa und ihrer Familie für die spontane Feier und die freundliche Bewirtung. Die beiden Damen des Hauses waren nach der Feier den Umständen entsprechend müde aber gesund und munter! Frohe Ostern! (saur)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell