Feuerwehr München

FW-M: Pkw-Brand auf Parkplatz (Lochhausen)

München (ots)

Freitag, 2. April 2021, 16.40 Uhr; Ziegeleistraße Durch einen Brand ist an einem BMW ein Totalschaden entstanden. Der Integrierten Leitstelle München ist am Nachmittag ein brennender Pkw auf einem Parkplatz an der Ziegeleistraße gemeldet worden. Je ein Hilfeleistungslöschfahrzeug der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr München wurden umgehend an die Einsatzstelle alarmiert. Am Parkplatz angekommen wurden die Einsatzkräfte vom Fahrer und seinen beiden Mitfahrern erwartet. Der BMW - Typ E36 - stand bereits in Vollbrand. Zwei Trupps mit Atemschutz und C-Rohr begannen sofort mit der Brandbekämpfung. Durch das Feuer wurde der Benzintank des Fahrzeuges zerstört. Der daraus austretende Kraftstoff verzögerte die Löschmaßnahmen, welche etwa 35 Minuten andauerten. Der Fahrer und seine Mitfahrer blieben unverletzt. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden. Außerdem wurde ein Baum durch die Flammen beschädigt. Zur Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

