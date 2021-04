Feuerwehr München

FW-M: Kran zur überörtlichen Unterstützung (Ismaning)

Donnerstag, 1. April 2021, 18.11 Uhr; Am Hang (Ismaning) Auf einer Baustelle in Ismaning im Landkreis München ist ein Lkw an einer Böschung in Schieflage geraten. Der Fahrer des mit Kies voll beladenen Lkw war gerade dabei, die Ladung mit seinem Baggerarm in die Baugruppe zu entladen, als plötzlich die Böschung nachgab. Geistesgegenwärtig stützte der Fahrer sein Fahrzeug mit dem Baggerarm am Grubenboden ab und rief danach die Freiwillige Feuerwehr Ismaning um Hilfe. Die Einsatzkräfte sicherten mit der Seilwinde des Rüstwagens den Lkw gegen weiteres Abrutschen ab. Um das Gefährt wieder frei zubekommen, musste dieses allerdings angehoben werden. Da keine Kranfirma erreichbar war, wurde die integrierte Leitstelle München kontaktiert. Diese alarmierte den benötigten Kranwagen, das dazugehörige Begleitfahrzeug sowie den Einsatzführungsdienst. Mit dem Kran wurde der Lkw an der Schneepflughalterung soweit angehoben, dass der Fahrer zunächst den "Stützarm" entlasten und anschließend nach hinten wegfahren konnte. Bei dem Einsatz gab es keine Verletzten. Ein entstandener Sachschaden ist der Feuerwehr München nicht bekannt.

