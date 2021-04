Feuerwehr München

FW-M: Pkw brennt auf A95 (Kreuzhof)

München

Donnerstag, 1. April 2021, 18.21 Uhr; BAB 95 Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr wurden am frühen Donnerstagabend auf die A 95 alarmiert. Ein brennender Pkw auf der Autobahn war via Notruf an die Integrierte Leitestelle gemeldet worden. Ein 7er BMW brannte bei Eintreffen der Einsatzkräfte lichterloh. Zwei Atemschutztrupps konnten das Fahrzeug zügig löschen. An dem BMW entstand ein Totalschaden. Beide Insassen des Fahrzeuges konnten unverletzt aus ihrem Fahrzeug flüchten. Die A95 war während des Einsatzes stadteinwärts auf eine Spur verengt. (saur)

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr

