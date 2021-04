Feuerwehr München

FW-M: Zwei Personen bei Verkehrsunfall schwer verletzt (Feldmoching)

München (ots)

Donnerstag, 1. April 2021, 15.11 Uhr; Feldmochinger Straße "Verkehrsunfall mit mehreren Pkw, Personen eingeklemmt" mit dieser Meldung sind Kräfte der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr und des Rettungsdienstes in die Feldmochinger Straße alarmiert worden. Vor Ort stellte sich heraus, dass drei Fahrzeuge kollidiert sind. Ein 45-jähriger und ein 65-jähriger Mann wurden bei dieser Kollision schwer verletzt. Aufgrund möglicher Verletzungen an Hals- und Lendenwirbelsäule entschieden sich die Einsatzkräfte für eine schonende Rettung der beiden Verletzten. Dies bedeutet, dass mit der Abnahme des Fahrzeugdachs eine große Rettungsöffnung mit sehr viel Platz geschaffen wurde. Da dies in diesem Fall bei einem Cabrio sehr zügig von statten ging, konnten die beiden Männer rasch aus den Fahrzeugen gerettet werden und in verschiedene Schockräume von Münchner Kliniken transportiert werden. Alle weiteren Personen, die am Unfall beteiligt waren, konnten ihre Fahrzeuge eigenständig und unverletzt verlassen. Alle an der Kollision beteiligten Fahrzeuge wurden stark beschädigt. Die Feldmochinger Straße war für die gesamte Zeit der Rettungsarbeiten komplett gesperrt.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr

