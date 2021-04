Feuerwehr München

FW-M: Dachdecker fällt vom Dach (Harlaching)

München (ots)

Donnerstag, 1. April 2021, 13.21 Uhr; Reisachstraße "Person schwer verletzt - von der Leiter gefallen" mit diesen Informationen wurde ein Notarzteinsatzfahrzeug, ein Rettungswagen und ein Hilfeleistungslöschfahrzeug nach Harlaching alarmiert. Ein 41-jähriger Dachdecker war aus etwa vier Metern von einer Leiter gefallen. Der Mann schlug mit dem Hinterkopf am Boden auf. Bei der Erstversorgung klagte der Mann über starke Schmerzen an der Brustwirbelsäule. Zudem hatte er sich auch eine stark blutende Kopfplatzwunde zugezogen. Aufgrund des vorhergehenden Unfallmechanismus wurde der Verletzte in Begleitung des Notarztes in den Schockraum einer Münchner Klinik transportiert. (saur) Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

