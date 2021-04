Feuerwehr München

FW-M: Balkonbrand (Bogenhausen)

München (ots)

Mittwoch, 31. März 2021, 21.01 Uhr; Oberföhringer Straße

Aufmerksame Nachbarn bemerkten am Mittwochabend einen Brand auf einem Balkon in Bogenhausen. Berufsfeuerwehr sowie Freiwillige Feuerwehr München wurden an die gemeldete Einsatzstelle alarmiert. Die Bewohner des betroffenen Hauses waren sehr überrascht von dem vielen Blaulicht, da diese bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte den Brand selbst nicht entdeckt hatten. Durch die Feuerwehrkräfte wurde der Brand schnell gelöscht. Da auch die Holzverschalung des Gebäudes schon zu brennen begann, ist diese nach dem Ablöschen großflächig vom Gebäude entfernt worden. Der Sachschaden am Gebäude wird von der Feuerwehr auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (saur)

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell