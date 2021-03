Feuerwehr München

FW-M: Taxi fängt Feuer (Johanneskirchen)

München (ots)

Mittwoch, 31. März 2021, 14.26 Uhr; Freischützstraße

Am Nachmittag hat ein brennendes Taxi für eine kurzzeitige Verkehrsbeeinträchtigung gesorgt. Der Integrierten Leitstelle München ist ein brennender Pkw gemeldet worden. Die daraufhin alarmierten Einsatzkräfte konnten die Rauchsäule bereits von weitem erkennen. Bei der Ankunft stand das am Straßenrand geparkte Taxi bereits im Vollbrand. Umgehend begann ein Trupp mit Atemschutz und einem C-Rohr die Brandbekämpfung. Nach etwa 30 Minuten war der Brand gelöscht. Während der Löschmaßnahmen war die Freischützstraße nur einspurig befahrbar, wodurch es zu leichten Verkehrsbehinderungen kam. Verletzt wurde niemand. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Zur Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen übernommen.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr

(ost)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell