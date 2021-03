FW-M: Pkw kollidiert mit Tram (Laim)

Feuerwehr München

Dienstag, 30. März 2021, 16.49 Uhr; Agnes-Bernauer-Straße

Bei dem Versuch abzubiegen, ist eine Fahrerin eines Fiat mit einer Trambahn kollidiert; die Autofahrerin wurde mittelschwer verletzt. Der Führer der verunfallten Tram informierte sofort seine Leitstelle über einen Unfall mit einem Pkw. Diese forderte umgehend die Rettungskräfte in der Integrierten Leitstelle an. Alle Insassen der Straßenbahn blieben glücklicherweise unverletzt und verließen die verunfallte Tram noch vor Eintreffen der Feuerwehr. Als kurz darauf die Rettungskräfte eintrafen, kümmerten sie sich um die mittelschwer verletzte Lenkerin des Fiat. Ein Trupp sicherte das Fahrzeug mit Unterbaumaterial gegen weitere Erschütterungen. Anschließend wurde die Fahrertür des Pkw mit hydraulischen Rettungsgeräten entfernt. Durch die geschaffene Öffnung konnte die Verletzte schonend aus dem Wrack berfreit werden. Nach einer kurzen Erstversorgung durch das Rettungs- und Notarztteam wurde die Frau in den Schockraum einer Münchner Klinik transportiert. Für die Rettungs- und Aufräumarbeiten musste der Bereich teilweise für den Verkehr komplett gesperrt werden. Die Höhe des Sachschadens sowie der Unfallhergang ist derzeit unbekannt, die Polizei ermittelt.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr (sco)

