Feuerwehr München

FW-M: Bauarbeiter verletzt sich schwer (Giesing)

Bild-Infos

Download

München (ots)

Donnerstag, 25. März 2021, 14.37 Uhr; Schlierseestraße Ein 39-jähriger Mann hat sich bei einem Sturz auf einer Baustelle in der Schlierseestraße eine Oberschenkelfraktur zugezogen. Der Bauarbeiter stürzte auf dem vierten Obergeschoss eines Gerüsts und verletzte sich dabei schwer. Rettungsdienst und Berufsfeuerwehr wurden an die Einsatzstelle alarmiert. Nach einer Erstversorgung durch ein Hilfeleistungslöschfahrzeug intensivierte die Besatzung eines Notarztwagens die Erstversorgung des Verletzten. Mit Hilfe der Drehleiter und einer sogenannten Schleifkorbtrage wurde der 39-Jährige weitgehend schonend zu Boden transportiert. Im Anschluss folgte ein Transport in den Schockraum einer Münchner Klinik. Zur Klärung der Unfallursache hat die Polizei München die Ermittlungen aufgenommen. (saur)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell