Feuerwehr München

FW-M: Gas mit Bremse verwechselt (Giesing)

Bild-Infos

Download

München (ots)

Dienstag, 23. März 2021, 07.53 Uhr; Pfälzer-Wald-Straße & Frankenthaler Straße "Verkehrsunfall eCall - ohne Spracherwiderung" so lautete die Meldung am heutigen Morgen für die Einsatzkräfte der Feuerwehr München. Ein Volkswagen hatte bei der Integrierten Leitstelle eine automatische Unfallmeldung abgesetzt. Vor Ort stellte sich die Lage für die Einsatzkräfte wie folgt dar: Ein klassischer Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Das letzte Fahrzeug - ein E-Volkswagen - wurde von einer 26-jährigen Dame auf die stehenden Fahrzeuge gelenkt. Dabei lösten im Volkswagen die Airbags aus und die Fahrerin wurde leicht verletzt. Nach einer kurzen Erstversorgung wurde Sie mit einem Rettungswagen in eine Münchner Klinik transportiert. Eine weitere Frau und ihr Kind sind bei der Kollision ebenfalls leicht verletzt worden, konnten aber nach einer ambulanten Versorgung durch einen Notarzt an der Unfallstelle bleiben. Durch die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr wurde während der gesamten Versorgung der Brandschutz sichergestellt und an den beteiligten Fahrzeugen die Batterien abgeklemmt bzw. die Fahrzeuge stromlos geschalten. Zur Höhe des Sachschadens kann von der Feuerwehr keine Aussage getätigt werden. (saur)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell