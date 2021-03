Feuerwehr München

FW-M: Wie verhalten Sie sich bei einem Brand richtig?

München (ots)

Donnerstag, 18. März 2021, Tipps Teil 2 von 2 "Bewahren Sie Ruhe!" - klingt nach einer Floskel, ist aber enorm wichtig, wenn es in Ihrer Wohnung oder Ihrem Haus tatsächlich zu einem Brand kommen sollte. Versuchen Sie, einen kühlen Kopf zu bewahren und sich an die wichtigsten Verhaltensregeln zu erinnern. Wenn Sie die folgenden einfachen Tipps beherzigen, fällt Ihnen "Ruhe bewahren" gar nicht mehr so schwer: Was tun, wenn es brennt? - Bringen Sie sich und andere Personen in Sicherheit. - Wählen Sie als nächstes sofort den Notruf 112, um die Feuerwehr zu informieren. - Falls möglich, schließen Sie die Türen zum Brandraum. - Um das Gebäude zu verlassen, benutzen Sie die Treppe -auf keinen Fall den Aufzug! - Zeigen Sie der Feuerwehr, wo genau es brennt. Wichtig ist auch, dass sie den Einsatzkräften mitteilen, ob noch Personen vermisst werden. - Falls Sie das Gebäude nicht verlassen können: Fliehen Sie nicht durch den Rauch! Begeben Sie sich in einen rauchfreien Raum und machen Sie sich an einem offenen Fenster bemerkbar.

Ihr richtiges Verhalten kann Ihnen und Ihren Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern das Leben retten. (sco)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell