FW-M: Bauarbeiter löschen Brand mit Brausekopf (Untergiesing-Harlaching)

München (ots)

Mittwoch, 17. März 2021, 18.02 Uhr; Hertlingstraße Am Mittwochabend haben Mitarbeiter einer Baufirma einen Brand in einer Sauna gelöscht. In einem freistehenden Mehrparteienhaus in der Hertlingstraße finden gerade Sanierungsarbeiten statt. Arbeiter auf der Baustelle bemerkten Rauch aus dem Keller und informierten die Feuerwehr. Als die alarmierten Kräfte eintrafen, hatten Handwerker das Feuer im Keller mithilfe einer Duscharmatur bereits weitestgehend gelöscht. Um die Sauna ganz abzulöschen ging ein Trupp unter Atemschutz, mit einem C-Rohr und Brechmaterial ausgerüstet, in den Keller vor. Dort zerlegten die Feuerwehrkräfte teilweise die Sauna, um an alle Glutnester zu gelangen. Abschließend wurde der Brandrauch mit einem Hochleistungslüfter aus dem Gebäude entfernt. Durch das schnelle Eingreifen der Bauarbeiter konnte ein größerer Schaden verhindert werden. Der Feuerwehreinsatz war nach etwa 45 Minuten beendet. Es gab keine Verletzten. Der Sachschaden wird seitens der Feuerwehr auf 15.000 Euro beziffert. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor. (ret)

