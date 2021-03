Feuerwehr München

FW-M: Kellerbrand sorgt für starke Rauchentwicklung (Pasing-Obermenzing)

München (ots)

Mittwoch, 17. März 2021, 22.17 Uhr; Georg-Gradel-Weg

Ein Brand in einem Hobbyraum in Pasing-Obermenzing sorgte am Mittwochabend für einen zweitstündigen Feuerwehreinsatz. Ein Bewohner bemerkte Rauch im Treppenraum eines Mehrparteienhauses. Aufgrund der starken Rauchentwicklung konnte er seine Wohnung nicht mehr eigenständig verlassen. Er verständigte die Feuerwehr und machte sich am Fenster bemerkbar. Schnell war klar, dass die Ursache der Rauchentwicklung ein Feuer in einem Hobbyraum im Keller war. Einsatzkräfte von Berufsfeuerwehr und Freiwilliger Feuerwehr München leiteten mit Atemschutzgeräten die Menschenrettung und Brandbekämpfung ein. 18 Personen wurden während der Löschmaßnahmen in einem sogenannten Großraumrettungswagen - ein speziell ausgerüsteter Omnibus der Feuerwehr - unverletzt untergebracht. Mit mehreren Hochleistungslüftern wurde der Treppenraum entraucht, nachdem das Feuer endgültig gelöscht war. Eine Person wurde bei diesem Einsatz leicht verletzt, konnte aber nach einer Behandlung durch den Rettungsdienst in der Wohnung bleiben. Zur Höhe des Sachschadens kann von Seiten der Feuerwehr keine Angabe gemacht werden.(saur)

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell