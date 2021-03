Feuerwehr München

FW-M: Kellerbrand in Mehrfamilienhaus (Bogenhausen)

München (ots)

Montag, 15. März 2021, 10.55 Uhr; Kardinal-Wendel-Straße

Am Montagmittag hat eine Waschmaschine ein Feuer im Keller eines Mehrparteienhauses verursacht. Ein Bewohner bemerkte Rauch im Keller des Wohnhauses und alarmierte sofort die Feuerwehr. Da er die Tür zum Treppenraum schloss breitete sich der Rauch nicht im Treppenraum aus. Ein Trupp mit Atemschutz konnte die Ursache schnell in einem Waschraum lokalisieren und die in Brand geratene Waschmaschine mit einem C-Rohr ablöschen. Das Feuer beschädigte zudem einen Stromverteilerkasten und die Isolierung mehrerer Wasserrohre. Anschließend musste der betroffene Kellerbereich mit zwei Hochleistungslüftern entraucht werden. Zur genauen Brandursache ermittelt das zuständige Fachkommissariat der Polizei. Der entstandene Sachschaden wird von der Feuerwehr auf zirka 10.000 Euro geschätzt Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

(h31)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell