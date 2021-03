FW-M: Dominoeffekt durch angebranntes Essen (Sendling)

Feuerwehr München

Samstag, 13. März 2021, 17.03 Uhr; Hinterbärenbadstraße

Ein durch angebranntes Essen ausgelöster Rauchwarnmelder hat eine 86-Jährige zu Fall gebracht.

Eine aufmerksame Nachbarin hörte das Piepsen eines Rauchwarnmelders in der Nebenwohnung und informierte die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war das Warnsignal nicht mehr zu hören und weder Rauch noch Brandgeruch wahrnehmbar. Bei der Kontaktaufnahme zur Bewohnerin hörte der Einsatzleiter die Hilferufe aus der Wohnung. Sofort verschafften sich die Einsatzkräfte mithilfe des mitgeführten Sperrwerkzeuges Zugang. In der Küche fanden sie die, beim Rauchmelder abstellen, gestürzte Bewohnerin vor. Die Rettungsdienstbesatzung untersuchte die Dame und brachte sie anschließend zur weiteren Behandlung in eine Münchner Klinik. Die Feuerwehr lüftete die Räumlichkeiten und verschloss abschließend wieder die Türe.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor. (ost)

