Feuerwehr München

FW-M: Viel Rauch, wenig Feuer (Aubing)

München (ots)

Mittwoch, 10. März 2021, 17.48 Uhr; Rupert-Bodner-Straße

Dichter Rauch hat gestern den Arbeitsablauf in einem Abfallentsorgungsbetrieb stark beeinträchtigt. Mitarbeiter bemerkten plötzlich, dass Rauch aus der Papierschredderanlage kam und betätigten umgehend einen Druckknopfmelder. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war die betroffene Halle bereits verraucht. Der Papierbrand konnte rasch von einem Atemschutztrupp gelöscht werden. Da das Recyclingmaterial über ein Förderband in eine Presse transportiert wird, bestand die Gefahr einer Brandausbreitung innerhalb der Anlage. Um dies zu vermeiden, musste die Anlage vom Betreiber leer gefahren werden. Während dieser Maßnahme stellte die Feuerwehr den Brandschutz sicher und kontrollierte das am Ende ausgeworfene Material auf Glutnester. Abschließend wurde die Halle mit Hilfe eines Großlüfters entraucht. Alle Mitarbeiter blieben unverletzt. Die Höhe des entstandenen Schadens beschränkt sich auf den Ausfall der Anlage.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor. (ost)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell