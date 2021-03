Feuerwehr München

FW-M: Brand in Betriebsgebäude (Schwabing-West)

München (ots)

Mittwoch, 10. März 2021, 0.44 Uhr; Petuelring und Belgradstraße

In der Nacht zum Mittwoch ist in einem Betriebsgebäude des Bad Georgenschwaige ein Brand ausgebrochen. Kurz nach Mitternacht meldeten sich Anwohner, da sie vom Petuelring aus Rauchschwaden aus dem Freibad dringen sahen. Die ersten Einsatzkräfte mussten sich zuerst Zugang zum Betriebsgelände verschaffen und fanden dort ein etwa 100 Quadratmeter großes Gebäude, in dem es brannte. Noch während der Löschangriff in Vorbereitung war, alarmierte der Einsatzleiter weitere Kräfte, um zur Brandbekämpfung auch die Sicherungsmaßnahmen des restlichen Gebäudes durchführen zu können. Während der Löschmaßnahmen stellte sich heraus, dass das Gebäude auch unterkellert ist, hier befindet sich ein Teil der Schwimmbadtechnik. Dies erschwerte die Löschmaßnahmen, so dass der Brand erst nach eineinhalb Stunden restlos gelöscht war. Nachdem Sicherungsmaßnahmen durchgeführt wurden und die Stadtwerke den Strom abgeschaltet hatten, konnte das Gebäude an den Betreiber übergeben werden. Daher waren die Einsatzkräfte noch bis nach drei Uhr früh vor Ort. Zur Brandursache ermittelt die Polizei. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit nicht beziffert werden. Verletzt wurde niemand.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

(pyz)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell