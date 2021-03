Feuerwehr München

FW-M: FW-M: "Hilfe,´s Heisl brennt!" (Sendling)

München (ots)

Samstag, 6. März 2021, 18.31 Uhr; Ganghoferstraße "Es raucht aus einer öffentlichen Toilette!" diese Information gab ein Bürger am gestrigen Samstagabend einem Disponenten der Integrierten Leitstelle. Da kein "Chili-Wettessen" in dieser Gegend bei der Feuerwehr angemeldet war, wurde sofort ein Löschzug der Berufsfeuerwehr zur öffentlichen Toilette in die Ganghoferstraße alarmiert. Schnell stelle sich heraus, dass brennender Unrat die Ursache dieser Rauchentwicklung war. Mehrere Einsatzkräfte, geschützt durch Atemschutzgeräte, löschten das Feuer. Nach etwa einer halben Stunde war die Stille im öffentlichen Örtchen wieder vollständig hergestellt und der Einsatz für die Feuerwehr beendet. Der oder die Verursacher*in des feurigen Erlebnisses im öffentlichen Toilettenhäuschen werden von der Polizei München ermittelt.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor. (saur)

