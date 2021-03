Feuerwehr München

FW-M: Rauch in Goldschmiede (Neuhausen)

München (ots)

Mittwoch, 3. März 2021, 20.23 Uhr; Volkartstraße

In einer Goldschmiede ist es gestern zu einem Elektrobrand gekommen. Passanten sahen am Abend durch das Fenster einen Flammenschein. Beim Eintreffen der Feuerwehr war von außen nur noch leichter Rauch in dem Raum sichtbar. Da keine akute Gefahr bestand und die Eingangstüre mehrfach gesichert war, entschied sich der Einsatzleiter, den Inhaber an die Einsatzstelle kommen zu lassen. Nachdem dieser die Werkstatt aufgesperrt hatte, konnten die Einsatzkräfte einen verbrannten Laptop als Ursache des Flammenscheins identifizieren. Die Räume wurden mit einem Hochleistungslüfter entraucht und anschließend dem Inhaber wieder übergeben. Die Schadensumme wird von der Feuerwehr auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor. (ost)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell