Feuerwehr München

FW-M: Rauchbombe sorgt für Großalarm (Bogenhausen)

München (ots)

Mittwoch, 3. März 2021, 9.29 Uhr; Arabellastraße

Arbeiten im Bankraum für Geldautomaten haben heute eine Rauchbombe ausgelöst; verletzt wurde niemand.

Arbeiter führten Installationen in einer Bank durch, als plötzlich eine Rauchbombe zündete -aus Sicherheitsgründen. Der weiße "Theaternebel" stieg an der Hausfassade nach oben und gelangte durch geöffnete Fenster in die Räumlichkeiten einer Klinik. Hier löste der Rauch die Brandmeldeanlage aus.

Als kurz darauf die Feuerwehr mit rund 40 Einsatzkräften eintraf, konnten diese schnell Entwarnung geben. Sowohl die Räume der Klink als auch die Räume der Bank mussten mit Lüftungsgeräten entraucht werden. Für keine der betroffenen Personen bestand eine Gefahr.

Die Höhe des Sachschadens kann nicht beziffert werden.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr (sco)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell