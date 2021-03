Feuerwehr München

FW-M: Mann stürzt von Bahnsteig (Neuaubing-Freiham)

München (ots)

Montag, 1. März 2021, 19.31 Uhr; Bahnhof Neuaubing

Gestern Abend ist am Bahnsteig des S-Bahnhofes Neuaubing eine Person in den Gleisbereich gefallen. Ein 17-Jähriger und ein weiterer am Bahnsteig wartender Mann bemerkten, wie ein etwa 50-jähriger Mann zusammenbrach und in den Gleisbereich fiel. Sofort sprangen beide hinterher. Dies wiederum beobachteten drei junge Männer und setzten einen Notruf ab. Während zwei von ihnen den Rettungsdienst abwarteten, um den Weg zu zeigen, half der dritte, den Bewusstlosen auf den Bahnsteig zu hieven. Dort betreuten sie den zu sich kommenden Patienten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Münchner Krankenhaus transportiert. Einer der Ersthelfer zog sich bei der Rettungsaktion eine Schürfwunde an der Hand zu. Diese konnte vom Rettungsdienst vor Ort behandelt werden. Achtung: Wir raten dringend davon ab, den Gleisbereich zu betreten. Sollte es dennoch nötig sein, betätigen sie unverzüglich den Nothalt und informieren sie das Bahnpersonal. Vergewissern sie sich, dass kein Zug einfährt. Verlassen sie schnellstmöglich den Gleisbereich wieder.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor. (ost)

