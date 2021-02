Feuerwehr München

FW-M: Mann stürzt von Brücke (Ludwigsvorstadt - Isarvorstadt)

München (ots)

Samstag, 20. Februar 2021, 15.55 Uhr; Wittelsbacherbrücke

Am Samstagnachmittag ist ein 40-Jähriger über die Brüstung einer Aussichtsplattform gestürzt. Er verletzte sich dabei schwer.

Mehrere Passanten beobachteten vom Isarufer aus, wie ein Mann über eine Brüstung in der Mitte der Wittelsbacherbrücke fiel. Nach dem vier Meter hohen Fall blieb der 40-jährige Mann am Boden liegen. Umgehend rief ein Beobachter bei der Integrierten Leitstelle an und meldete den Unfall.

Um auf den Mittelsteg der Brücke zu gelangen, auf dem der Verletzte lag, benötigten die Einsatzkräfte eine Leiter. Am Patienten angelangt stellten sie fest, dass er ansprechbar war, sich jedoch schwer verletzt hatte. Nach einer Erstversorgung durch das Notarztteam wurde der Patient in einer Schleifkorbtrage stabilisiert. Mit Hilfe der Drehleiter konnte der 40-Jährige sicher und schonend auf die Fahrbahn der Brücke gehoben werden. Im Anschluss wurde er in den Schockraum einer Münchner Klinik transportiert.

Für den Zeitraum der Drehleiterrettung musste die Brücke komplett gesperrt werden. Der genaue Unfallhergang ist der Feuerwehr nicht bekannt, die Polizei ermittelt.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

(sco)

