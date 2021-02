Feuerwehr München

FW-M: Kurz angepackt ... (Ludwigsfeld)

München (ots)

Donnerstag, 18. Februar 2021, 10:41 Uhr; A 99

Am gestrigen Donnerstagvormittag ist eine junge Frau bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden.

Nachdem sich auf der Autobahn in Höhe AS Ludwigsfeld zwei Pkw zu nahekamen, sich berührten und der Kleinere von beiden Richtung Leitplanke abbog, touchierte der Kleinwagen mit dieser und kam auf dem Dach zum Liegen. Ein nachfolgender Autofahrer setzte einen Notruf an die Integrierte Leitstelle ab.

Bei Eintreffen der Rettungskräfte war die Einsatzstelle bereits durch die Polizei großzügig abgesperrt. Die zwei Unfallgegner befanden sich im gesicherten Bereich außerhalb ihrer Fahrzeuge und wurden sofort vom Team des Rettungswagens versorgt. An den beschädigten Pkw liefen keine Betriebsstoffe aus. Nach Rücksprache mit der Polizei wurde der Kleinwagen mittels Manpower der Feuerwehr wieder auf die Räder gestellt. Ein beauftragtes Abschleppfahrzeug übernahm den Abtransport des Kleinwagens.

Fazit: Die junge Frau wurde mit dem Rettungswagen zur Kontrolle in eine Münchner Klinik transportiert. Durch das gute Zusammenspiel aller beteiligten Einsatzkräfte konnte die Einsatzstelle schnell beräumt werden.

Die Höhe des Sachschadens ist der Feuerwehr nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor. (sei2)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell