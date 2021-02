Feuerwehr München

FW-M: Absturz auf der Baustelle (Maxvorstadt)

München (ots)

Donnerstag, 18. Februar 2021, 9.00 Uhr; Marsplatz

Am Vormittag ist ein Arbeiter auf einer Baustelle in der Maxvorstadt vier Meter abgestürzt und hat sich schwer verletzt. Um neun Uhr meldeten Kollegen eines Bauarbeiters, dass ein 40-Jähriger bei seiner Tätigkeit in einen Treppenschacht gefallen war und sich dabei verletzt hatte. Aus eigener Kraft konnte er die Grube nicht mehr verlassen. Mitarbeiter des Rettungsdienstes und ein Notarzt untersuchten den Verletzten und stabilisierten ihn vor Ort. Mit einer Schleifkorbtrage und in ein Vakuumbett gelagert trugen die Einsatzkräfte von Rettungsdienst und Feuerwehr den Abgestürzten aus dem Treppenschacht. Zur genaueren Diagnostik und weiteren Behandlung transportierte eine Notarztbesatzung den Verunfallten in den Schockraum einer Münchner Klinik.

Da es sich um einen Betriebsunfall handelt, ermittelt die Polizei zum Unfallhergang.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

(pyz)

