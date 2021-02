Feuerwehr München

FW-M: Audi 80 in Tiefgarage abgebrannt (Milbertshofen-Am Hart)

München (ots)

Mittwoch, 17. Februar 2021, 07.06 Uhr; Bremer Straße

Am Mittwochmorgen meldete eine Brandmeldeanlage einen Brand in einer Tiefgarage in der Bremer Straße im Stadtteil Milbertshofen.

Als die Einsatzkräfte an der Einsatzstelle eintrafen bestätigte sich die Erstmeldung. Im ersten Untergeschoß der Tiefgarage brannte der vordere Teil eines Audi 80. Die ausgelöste Sprinkleranlage hatte bereits das Feuer eingedämmt und somit größeren Schaden verhindert. Die Feuerwehr löschte den Fahrzeugbrand und entrauchte die Tiefgarage mit einem Großlüfter. Der Sachschaden am Fahrzeug kann von Seiten der Feuerwehr nicht beziffert werden, allerdings ist das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit. An der Tiefgarage liegt der Schaden bei zirka 10.000 Euro.

Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

(jän)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell