Feuerwehr München

FW-M: Handwerker retten Mann das Leben (Sendling-Westpark)

München (ots)

Dienstag, 16. Februar 2021, 15.38 Uhr; Kürnbergstraße

In eine lebensbedrohliche Situation ist am Dienstagnachmittag ein 80-jähriger Mann in seiner Wohnung gekommen. Während der Mann in seinem Bett schlief, fiel die Nachttischlampe um und entzündete seine Oberbekleidung. Handwerker, die gerade im Gebäude waren, hörten den ausgelösten Rauchwarnmelder und die Hilferufe des Mannes aus dem zweiten Obergeschoß. Es gelang ihnen, die Wohnungstüre zu öffnen und den bereits schwer verletzten Mann von seiner brennenden Kleidung zu befreien. Zeitgleich alarmierte eine Frau die Feuerwehr. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte war das Feuer bereits gelöscht und die Einsatzkräfte konnten sich sofort um den Verletzten kümmern. Anschließend wurde er mit der Drehleiter schonend auf Erdgleiche gebracht. Mit schweren Verbrennungen am Oberkörper wurde der 80-Jährige vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in den Schockraum einer Münchner Klinik transportiert.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell