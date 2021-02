Feuerwehr München

FW-M: Brand in einem Müllraum (Bogenhausen)

München (ots)

Sonntag, 14. Februar 2021, 11.39 Uhr; Mauerkirchenerstraße

Sonntagmittag ist es in der Mauerkirchenerstraße zu einer Rauchentwicklung gekommen. Anwohner eines Mehrparteienhauses bemerkten starken Brandgeruch in der Tiefgarage mit zirka 50 Stellplätzen und alarmierten sofort die Feuerwehr. Die kurz darauf eingetroffenen Einsatzkräfte konnten die Ursache schnell in einem angrenzenden Müllraum lokalisieren. Mit Atemschutz und einem C-Rohr konnten sie eine in Brand geratene Biotonne schnell ablöschen und die Überreste ins Freie transportieren. Abschließend mussten betroffene Bereiche mit einem Hochleistungslüfter entraucht werden. Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand. Zum entstandenen Sachschaden kann von der Feuerwehr keine Angabe gemacht werden.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor. (h31)

