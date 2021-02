FW-M: 11.2. - Tag des europäischen Notrufs

Feuerwehr München

11.2. - Tag des europäischen Notrufs

Donnerstag, 11. Februar 2021

Der 11. 2. ist nicht aus Zufall der Europäische Tag des Notrufs. Denn daraus lässt sich auf die in ganz Europa einheitliche Notrufnummer 112 schließen. Um diese lebensrettende Rufnummer in der Bevölkerung bekannter zu machen findet heute deutschlandweit ein "Twittergewitter" statt. Unter dem Hashtag #112live - und für München: #München112 - werden von 8:00 Uhr - 20:00 Uhr Feuerwehr- und Rettungsdiensteinsätze in Echtzeit anonymisiert dargestellt.

Die 112 - leicht zu merken mit 1 Mund; 1 Nase; 2 Augen - kann europaweit aus allen Fest- und Mobilfunknetzen gebührenfrei erreicht werden. Auch wenn Sie kein Netz haben sollten oder das Smartphone gesperrt ist kann in den meisten Fällen ein Notruf abgesetzt werden.

Sie benötigen Hilfe? Bei Ihnen brennt es? Jemand hatte einen Unfall? Sie brauchen einen Notarzt? Helfen Sie der Feuerwehr mit den richtigen Informationen:

- Wer meldet das Ereignis? Nenne Sie uns Ihren Namen und die Telefonnummer, unter der wie Sie für Nachfragen erreichen können? - Wo ist es passiert? Geben Sie uns die genaue Adresse und beschreiben Sie uns Besonderheiten bei der Zufahrt, wie Hinterhöfe, Parkanlagen oder Kilometerangaben auf der Autobahn. - Was ist passiert? Beschreiben Sie mit kurzen Worten genau was passiert ist. Zum Beispiel Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Motorrad oder der Kollege hat stechende Schmerzen in der Brust - Wie viele Verletzte? Teilen Sie uns möglichst genau die Anzahl der Verletzten/Erkrankten mit, bei größeren Unfällen reicht eine wohl überlegte Schätzung aus.

- Welche Arten von Verletzungen? Beschreiben Sie kurz die Verletzungen. - Warten auf Rückfragen Legen Sie nicht auf! Erst wenn die Leitstelle keine Fragen mehr an Sie hat, beendet sie das Gespräch.

Aber keine Sorge, wenn Ihnen diese Fragen nicht mehr einfallen. Dank strukturierter Notrufabfrage sind die Mitarbeiter*innen der Integrierten Leitstelle bestens darauf geschult die benötigten Informationen abzufragen.

Wir hoffen, dass Sie nie in die Situation kommen, einen Notruf absetzen zu müssen. Wenn es aber nötig ist, wählen Sie die 112 und Ihnen wird geholfen werden. (sco)

