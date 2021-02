Feuerwehr München

FW-M: Schock am Morgen (Au-Haidhausen)

München (ots)

Montag, 8. Februar 2021, 07:12 Uhr; Franziskanerstraße

Am Montagmorgen ist es zu einem Baustellenunfall gekommen, bei dem sich ein Bauarbeiter schwere Verletzungen zugezogen hat.

Ein 47-jähriger Mann verrichtete seine Arbeit auf einem Gerüst an der Außenfassade eines Neubaus. Aus ungeklärter Ursache stürzte der Arbeiter sieben Meter in die Tiefe. Aufmerksame Kollegen beobachteten die Situation und setzten einen Notruf an die Integrierte Leitstelle ab.

Die Besatzungen eines Notarztwagens und eines Hilfeleistungslöschfahrzeugs fanden den Mann am Boden zwischen Kies und Bauschutt liegend vor. Er war ansprechbar, im Bereich der Wirbelsäule und der Beine schwer verletzt. Da die Verständigung sich schwierig darstellte, brauchte es einen Übersetzer. Gemeinsam mit den anwesenden Arbeitern konnte das Problem schnell gelöst werden. Der Notarzt versorgte den Patienten, dieser konnte anschließend achsengerecht auf eine Schaufeltrage und Vakuummatratze umgelagert werden.

Die Notarztwagenbesatzung transportierte den Mann zur weiteren Behandlung in den Schockraum einer Münchner Klinik.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

