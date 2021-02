Feuerwehr München

FW-M: Pkw gegen Trambahn (Sendling-Westpark)

München (ots)

Donnerstag, 4. Februar 2021, 16.37 Uhr; Westendstraße

Am späten Donnerstagnachmittag ist es in der Westendstraße auf Höhe der Ludwigshafener Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer Trambahn gekommen. Ein VW T-Roc war gegen 16:30 Uhr stadtauswärts auf der Westendstraße unterwegs. Der Mann wollte mit seinem VW die Trambahngleise überqueren und links in die Ludwigshafener Straße einbiegen. Dabei übersah er die von hinten kommende Trambahn. Durch den Zusammenprall entgleiste die Tram. Der Pkw wurde so stark beschädigt, dass der Fahrer in seinem Fahrzeug eingeschlossen wurde. Die Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle ab und befreiten den leicht verletzten Mann mit einem Rettugsspreitzer und einer Rettungsschere aus seinem Fahrzeug. Zur weiteren Behandlung wurde der Mann vom Rettungsdienst in eine Münchner Klinik transportiert. Zum entstandenen Sachschaden kann von der Feuerwehr keine Angabe gemacht werden.

