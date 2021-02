Feuerwehr München

FW-M: Toter bei Wohnungsbrand (Neuperlach)

München (ots)

Mittwoch, 3. Februar 2021, 1.44 Uhr; Plievierpark Bei einem Wohnungsbrand ist heute Nacht in Neuperlach ein Mann ums Leben gekommen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen die Flammen bereits aus dem Fenster der Erdgeschosswohnung. Der Einsatzleiter forderte daraufhin einen weiteren Löschzug nach. Durch das brennende Fenster wurde umgehende ein Löschangriff gestartet. Zur selben Zeit verschaffte sich ein Atemschutztrupp gewaltsam über das Treppenhaus Zugang zur Wohnung. Darin fanden sie den bereits verstorbenen 90-jährigen Bewohner vor und brachten ihn ins Freie. Während der Löschmaßnahmen wurde das Gebäude vorsorglich geräumt. Die Bewohner kamen währenddessen in einem Großraumrettungswagen der Feuerwehr unter. Aufgrund der Rauchausbreitung wurden alle Wohnungen kontrolliert. Nach Abschluss des Feuerwehreinsatzes konnten alle wieder in ihre Räumlichkeiten zurückkehren. Zuletzt wurde die Brandwohnung noch gelüftet und der Polizei zur Brandermittlung übergeben. Eine Schadensumme kann von der Feuerwehr nicht beziffert werden.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor. (ost)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell