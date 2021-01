Feuerwehr München

FW-M: Über das Treppenhaus kommt man nicht immer ins Freie

München (ots)

Sonntag, 31. Januar 2021 Die Feuerwehr wird regelmäßig zur Unterstützung nach einer medizinischen Behandlung benötigt und fährt dazu oft mit schwerem Gerät auf. Die Einsatzlagen im Rettungsdienst sind umfangreich und verlangen von den Mitarbeitern regelmäßig, ihr komplexes Fachwissen im Ernstfall schnell anzuwenden. Gerne wird dabei auch der Transport eines Patienten zum Problem. Denn nicht immer kann nach dem "Schema-F" einfach in einen Aufzug gestiegen oder über das Treppenhaus nach unten gegangen werden. Schwerwiegende medizinische Gründe sind genauso oft Ursache des komplizierten Transports, wie auch die einfache Tatsache, dass Gebäude nicht für den schonenden Abtransport von Patienten konzipiert sind. Daher lautet bei der Feuerwehr mehrmals am Tag die Alarmmeldung: "Drehleiter mit Krankentragenhalterung zur Unterstützung Rettungsdienst". Diese, aus Sicht der Feuerwehr, alltägliche Meldung verursacht für das Umfeld meist eine merkliche Einschränkung. Wenn eine Drehleiter zum Einsatz kommt, braucht diese einen Aufstellplatz. Dieser befindet sich üblicherweise auf der Straße, was in vielen Fällen zu Verkehrsbehinderungen führt. Die Auswirkungen sind daher für viele Menschen spürbar. Solche Einsätze werden immer nach strenger Abwägung der Einsatzkräfte entschieden, wenn es keine andere zumutbare Lösung gibt. In erster Linie steht der sichere und schnelle Transport des Patienten im Mittelpunkt.

