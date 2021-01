Feuerwehr München

FW-M: Baum lehnt in Stromleitung (Maxvorstadt)

München (ots)

Donnerstag, 28. Januar 2021, 01:23 Uhr; Amalienstraße

Am Donnerstagmorgen lehnte sich ein Baum an einer Stromleitung an und drohte zu fallen.

Eine aufmerksame Streifenwagenbesatzung der Polizei bemerkte in den frühen Morgenstunden im Bereich Amalienstraße Ecke Oskar-von-Miller-Ring einen standmüden Baum, der sich bereits bedenklich neigte und in einer Baustellenstromleitung anlehnte. Die Beamten informierten die Feuerwehr über den Notruf 112.

Die eingetroffenen Einsatzkräfte der Feuerwehr machten sich sogleich an die Arbeit. Sie klemmten die Stromversorgung ab, schnitten den Baum um und zerlegten diesen. Für den Zeitraum der Arbeiten wurde durch die Polizei die Straße weiträumig abgesperrt.

Das Gartenbaureferat wurde informiert und die Straße gereinigt. Es entstand nur geringer Sachschaden. Die Ursache wird wohl ein Geheimnis des Baumes bleiben ...

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

