Feuerwehr München

FW-M: 60-Jährige bei Unfall verletzt (Schwabing-Freimann)

München (ots)

Freitag, 15. Januar 2021, 16.53 Uhr; Ungererstraße + Crailsheimstraße

Am späten Nachmittag hat sich ein Unfall zwischen einem Fiat und einem BMW ereignet. Eine 60-jährige Frau wurde dabei mittelschwer verletzt.

Im Kreuzungsbereich der Ungererstraße und Crailsheimstraße stieß die 60-jährige Fahrerin eines Fiat 500 mit dem Lenker eines BMW zusammen. Passanten beobachteten das Unglück und informierten die Integrierte Leitstelle. Als die Einsatzkräfte an der Unfallstelle ankamen, stellte sich schnell heraus, dass die 60-Jährige mittelschwer verletzt war und der Fahrer des BMW glücklicherweise nur leicht verletzt. Die Fahrerin des Fiat wurde umgehend von der Rettungsdienstbesatzung versorgt und mit Notarztbegleitung in ein Münchner Krankenhaus transportiert. Der BMW-Fahrer wurde ebenfalls von einer Rettungswagenbesatzung medizinisch versorg, musste aber nicht in ein Krankenhaus. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten die Unfallstelle ab und stellten den Brandschutz sicher. Abschließend reinigten sie die das Trümmerfeld und nahmen die ausgelaufenen Betriebsstoffe auf.

Während des Einsatzes musst die Ungererstraße stadtauswärts für 30 Minuten komplett gesperrt werden.

Die Unfallursache sowie die Höhe des Sachschadens sind nicht bekannt, die Polizei ermittelt.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor. (sco)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell