Feuerwehr München

FW-M: Ehepaar bei Brand verletzt (Feldmoching-Hasenbergl)

München (ots)

Dienstag, 12. Januar 2021, 07.42 Uhr; Paula-Breitenbach-Weg Ein 72-jähriger Mann wollte heute Vormittag einen Brand auf seiner Terrasse löschen. Bei den Löschversuchen zog er sich Verbrennungen am Unterarm sowie eine Rauchgasvergiftung zu. Seine 64-jährige Ehefrau erlitt ebenfalls eine Rauchgasvergiftung. Eine Nachbarin bemerkte das Feuer auf der Terrasse des Mehrparteienwohnhauses und informierte die Feuerwehr. Als sie eintraf, versuchte der 72-jährige Bewohner der Terrassenwohnung bereits, das Feuer zu löschen. Die Besatzung des ersten Hilfeleistungslöschfahrzeuges (HLF) übernahm sofort die Löschmaßnahmen. Die Besatzung des zweiten HLF brachte die Bewohner ins Freie und in Sicherheit. Der Rettungsdienst übernahm die Versorgung des Ehepaars und transportierte sie unter der Obhut eines Notarztes in eine Münchner Klinik zur weiteren Behandlung. Nach wenigen Minuten waren die brennenden Gartenmöbel gelöscht. Da die Terrassentüre und ein Küchenfenster geöffnet waren, drang Brandrauch in die Wohnung ein. Um den Rauch aus der Erdgeschosswohnung zu entfernen kam ein Hochleistungslüfter zum Einsatz. Während der Löscharbeiten wurden die weiteren Bewohner des Mehrfamilienhauses angewiesen, Fenster und Türen geschlossen zu halten, um eine Rauchausbreitung in ihren Wohnungen zu verhindern. Der Sachschaden wird seitens der Feuerwehr auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt. Zur Brandursache ermittelt das Fachkommissariat der Polizei. Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor. (ret)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Feuerwehr München

Pressestelle

Telefon: 089 / 2353 31311 (von 6 bis 22 Uhr)

E-Mail: presse.feuerwehr@muenchen.de



Internet: www.feuerwehr-muenchen.de

Twitter: www.twitter.com/BFMuenchen

Facebook: www.facebook.com/feuerwehr.muenchen/

Instagram: www.instagram.com/feuerwehrmuenchen/

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell