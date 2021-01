Feuerwehr München

FW-M: Alle Jahre wieder... endet die Weihnachtszeit (Stadtgebiet)

MünchenMünchen (ots)

Mittwoch, 6. Januar 2021 "War bis zu Dreikönig kein rechter Winter, dann kommt auch keiner mehr dahinter." Dieser alten Bauernregel folgend, hat sich das Jahr 2021 doch noch für einen Wintereinbruch in vielen Teilen Bayerns entschieden. Darüber hinaus ist der 6. Januar aber auch der Tag, an dem für viele Haushalte kalendarisch in Bayern die Weihnachtszeit zu Ende geht. Daher räumen dieser Tage ein Großteil der Bewohner ihre Christbäume ab und entsorgen sie. Nicht selten werden aus sentimentalen Gründen der Christbaum oder Weihnachtsgestecke noch einmal angezündet. Diesem Anlass geschuldet möchten wir kurz auf die Gefahren des trockenen Gehölzes hinweisen. Die mittlerweile trockenen Bäume und Nadeln können sehr leicht in Brand geraten, ein kleiner Funke kann zu einem explosionsartigen Abbrand der Bäume führen. Nicht selten gehen solche Brände dann mit erheblichen Schäden in den Wohnungen einher. Auch Verletzungen der Bewohner sind da nicht selten. Daher unsere Bitte: Kontrollieren sie die Beleuchtung sehr genau, dass nichts im Umfeld zu heiß wird und achten sie darauf, dass den trockenen Ästen keine Flamme zu Nahe kommt. Verzichten sie im Zweifel lieber auf ein letztes Anzünden. Stellen sie in jedem Fall ein Löschmittel bereit. Sollte es trotz aller Vorsichtsmaßnahmen zu einem Brand kommen alarmieren sie in jedem Fall die Feuerwehr.

Informationen zur Weihnachtszeit: Brandgefahr bei Christbäumen und Weihnachtsgestecken https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Kreisverwaltungsreferat/Branddirektion-Muenchen/Hilfe_und_Tipps/Tipps-Freizeit-und-Feiern/Weihnachten.html

Die Feuerwehr München wünscht ihnen einen unfallfreien Ausklang der Weihnachtszeit!

