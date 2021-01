Feuerwehr München

FW-M: Zusammenarbeit gibt Sicherheit (Thalkirchen) Montag, 4. Januar 2021, 1.27 Uhr; Heilmannstraße

MünchenMünchen (ots)

In den frühen Morgenstunden ist es in einer Wohnung zu einer Rauchentwicklung gekommen. Einsatzkräfte der Feuerwehr von Stadt und Land unterstützten sich gegenseitig.

Als die Anruferin bei der integrierten Leitstelle München den Brandgeruch meldete, wurde in Folge der Notrufabfrage unter anderem die Einsatzadresse abgefragt. Wegen dieser Angabe wurde die Notrufzentrale des Landkreises informiert, da es sich augenscheinlich um einen Einsatz in Pullach handelte. Die alarmierte Feuerwehr in Pullach konnte jedoch an der Alarmadresse nichts feststellen. Da kam schnell die Vermutung auf, dass es sich tatsächlich um die namensgleiche Straße in München handelte. Um den Zeitvorteil der bereits alarmierten Einsatzkräfte aus Pullach zu nutzen, wurde sie zur nahegelegenen Adresse im Stadtgebiet beordert. Die Feuerwehr München wurde nachalarmiert.

Vor Ort stellten Sie eine Rauchentwicklung in einer Wohnung fest. Den Bewohner brachte ein Atemschutztrupp mit einer Fluchthaube ins Freie. Ein Hochleistungslüfter kam zum Entrauchen der Wohnung zum Einsatz. Nach einer kurzen Untersuchung durch die Rettungsdienstbesatzung, konnte der Bewohner wieder in seine Wohnung zurückkehren.

Der Sachschaden kann von der Feuerwehr nicht beziffert werden.

An diesem Einsatz ist erkennbar, dass eine professionelle, grenzüberschreitende Zusammenarbeit von Landkreis- und Stadtfeuerwehr die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger gewährleistet. (hax)

