Feuerwehr München

FW-M: Frau verstirbt bei Brand im Altersheim (Ramersdorf-Perlach)

MünchenMünchen (ots)

Mittwoch, 23. Dezember 2020, 22.45 Uhr; Lorenz-Hagen-Weg

Am Mittwochabend ist es in einem Altersheim am Lorenz-Hagen-Weg zu einem Brand mit dramatischem Ausgang gekommen. Ein Altenpfleger bemerkte gegen 22:45 Uhr starken Rauch aus einem Appartement im zweiten Obergeschoss des vierstöckigen Wohnheims und wählte sofort den Notruf. Zeitgleich schlug er das Glas des Handfeuermelder im Gebäude ein, um alle Bewohner zu alarmieren. Bereits auf der Anfahrt rüsteten sich mehrere Einsatztrupps mit Atemschutz aus. Wegen der starken Rauchentwicklung begannen sie sofort mit der Räumung und der Personensuche im betroffenen Gebäudeflügel. Eine Person musste über die Drehleiter gerettet werden. Gleichzeitig führte ein weiterer Trupp mit einem C-Rohr die Brandbekämpfung in dem bereits unter Vollbrand stehenden Appartement durch. Für die Bewohnerin kam jedoch jede Hilfe zu spät. Sie verstarb noch in ihrem Zimmer. Insgesamt 18 Personen mussten vom Rettungsdienst betreut und teilweise mit Sauerstoff versorgt werden. Abschließend wurde der betroffene Gebäudeteil mit einem Hochleistungslüfter entraucht. Nicht nur der Brand stellte für die Einsatzkräfte eine große Herausforderung dar. Mehrere Bewohner waren zu diesem Zeitpunkt Corona-positiv getestet worden. In enger Zusammenarbeit mit dem Pflegepersonal und unter strengen Hygienemaßnahmen konnten die Bewohner je nach vorliegendem Testergebnis getrennt voneinander betreut werden. Alle Einsatzkräfte tragen standardmäßig, sofern sie nicht mit Atemschutz ausgerüstet sind immer FFP2-Masken. Dadurch wird versucht, die Verschleppung oder die Ansteckung bestmöglichst zu vermeiden. Insgesamt waren von der Freiwilligen sowie der Berufsfeuerwehr zirka 50 Personen im Einsatz. Zur genauen Brandursache ermittelt das zuständige Fachkommissariat der Polizei. Zum entstandenen Sachschaden kann von der Feuerwehr keine Angabe gemacht werden.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

(h31)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Feuerwehr München

Pressestelle

Telefon: 089 / 2353 31311 (von 6 bis 22 Uhr)

E-Mail: presse.feuerwehr@muenchen.de



Internet: www.feuerwehr-muenchen.de

Twitter: www.twitter.com/BFMuenchen

Facebook: www.facebook.com/feuerwehr.muenchen/

Instagram: www.instagram.com/feuerwehrmuenchen/

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell