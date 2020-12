FW-M: PKW in Flammen (Neuhausen-Nymphenburg)

Feuerwehr München

Montag, 14. Dezember 2020, 16.44 Uhr; Zamboninistraße Am Montagnachmittag ist es im Stadtteil Neuhausen-Nymphenburg zu einem PKW-Brand gekommen. An dem Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Ein Passant bemerkte Rauch und Brandgeruch aus dem Motorraum eines am Straßenrand abgestellten Mercedes-Benz aufsteigen und informierte die Feuerwehr. Als die Einsatzkräfte eintrafen, befanden sich bereits der Motorraum sowie Teile des Fahrzeuginnenraumes in Brand. Ein Atemschutztrupp leitete mit einem Schnellangriff und Schaumaufsatzhohlstrahlrohr die Löschmaßnahmen ein. Um an den Brand zu gelangen, öffneten die Kräfte die Motorhaube mithilfe des hydraulischen Rettungssatzes. Nach wenigen Minuten war das Feuer gelöscht. Für die Zeit der Löschmaßnahmen war die Zamboninistraße vorübergehend gesperrt. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. An dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Brandursache wird durch die Polizei ermittelt. Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr (ret)

