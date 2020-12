Feuerwehr München

FW-M: Motorradfahrer kollidiert mit PKW (Untermenzing)

MünchenMünchen (ots)

Sonntag, 13. Dezember 2020, 00.15 Uhr; Von-Reuther-Straße

Sonntagnacht ist es in der Von-Reuther-Straße zu einem Verkehrsunfall mit einem Motorradfahrer gekommen. Ein 22-jähriger Münchner befuhr gegen 00:15 Uhr mit seinem Renault die Von-Reuther-Straße stadtauswärts. Zur selben Zeit war ein 21-jähriger mit seinem Motorrad auf der Manzostraße unterwegs. Kurz vor der Kreuzung beider Straßen stürzte der Motorradfahrer und rutschte mit seiner Yamaha in die Front des Renault. Durch den Aufprall löste der Airbag des Kleinwagens aus. Bei dem Zusammenprall wurde der Motorradfahrer schwer und der Pkw-Fahrer leicht verletzt. Beide Fahrer mussten vom Rettungsdienst in Münchner Kliniken transportiert werden. Von der Feuerwehr wurde die Einsatzstelle abgesichert und anschließend auslaufende Flüssigkeiten aufgenommen. Zur genauen Unfallursache ermittelt die Polizei. Der entstandene Sachschaden kann von der Feuerwehr nicht beziffert werden.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor. (h31)

