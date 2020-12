Feuerwehr München

FW-M: Betonmischer gegen Tunnelwand (Bogenhausen)

MünchenMünchen (ots)

Freitag, 11. Dezember 2020, 11.14 Uhr; Richard-Strauss-Tunnel

Heute Vormittag ist es im Richard-Strauss-Tunnel zu einem Unfall mit einem Betonmischer gekommen.

Um kurz nach 11 Uhr gingen zeitgleich mehrere Anrufe in der Integrierten Leitstelle ein. Sie meldeten einen Unfall eines Lkws in der Weströhre des Richard-Strauss-Tunnels in Richtung Süden. Ein Betonmischer war bei der Abfahrt zur A94 gegen die Tunnelwand gefahren. Er hatte dabei mehrere Meter Leitplanke und eine Signalanzeige mitgerissen. Ebenso hatte er ein Wasserrohr beschädigt.

Der 50-jährige Lkw-Fahrer wurde schließlich mit mittelschweren Verletzungen in eine Münchner Klinik transportiert. Der Betonmischer wurde nach hinten gezogen und anschließend mit einem Abschlepper abtransportiert. Die Einsatzkräfte beseitigten die zerstörte Leitplanke.

Nachdem die Straße von allen Trümmern befreit und ein provisorisches Signalschild errichtet worden war, konnte nach rund sechs Stunden die Fahrbahn freigegeben werden. Es kam durch den Unfall zu erheblichen Verkehrseinschränkungen auf dem Mittleren Ring. Der Sachschaden kann vonseiten der Feuerwehr nicht beziffert werden.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

(hu36)

