FW-M: Förderband fängt Feuer (Aubing) Donnerstag, 10. Dezember 2020, 3.41 Uhr; Rupert-Bodner-Straße

MünchenMünchen (ots)

Eine Papierballenpresse mit der dazugehörigen Förderanlage ist in den frühen Morgenstunden in Brand geraten. Die Brandmeldeanlage eines Großbetriebs nahm Rauch in einer Gewerbehalle war und schlug Alarm. Automatisch erschien diese Meldung bei der Integrierten Leitstelle, die sofort einen Löschzug alarmierte. Anhand der Laufkarten konnten die Kräfte der Feuerwehr den betroffenen Bereich schnell finden. Ein Trupp mit Atemschutzgeräten suchte den Brandherd mit der Wärmebildkamera. Sie stellten fest, dass in einem unterirdisch laufenden Förderband Papierschnipsel zu glimmen begonnen hatten und den Rauch verursachten. Der Trupp öffnete eine Abdeckung der Maschine, löschte alle Glutnester ab und entfernte sie aus dem Fördersystem. Abschließend wurde der verrauchte Bereich gelüftet.

Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand. Die Höhe des Sachschadens ist unbekannt.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr (sco)

