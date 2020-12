Feuerwehr München

FW-M: "eCall" meldet Verkehrsunfall (Ramersdorf-Perlach)

MünchenMünchen (ots)

Mittwoch, 9. Dezember 2020, 10.56 Uhr; Claudius-Keller-Straße und Rosenheimer Straße

Am Mittwochvormittag hat sich im Kreuzungsbereich der Claudius-Keller-Straße und Rosenheimer Straße ein Verkehrsunfall mit zwei Pkws und Verletzten ereignet.

Das Notrufsystem eines Minis meldete der Notrufzentrale einen Verkehrsunfall per eCall. Unverzüglich schickte die Integrierte Leitstelle einen Löschzug und einen Rüstwagen zur Einsatzstelle. Die Fahrerin des Minis war in ihrem Fahrzeug eingeschlossen.

Ein zufällig an der Unfallstelle vorbeikommender Organisatorischer Leiter Rettungsdienst von den Johannitern übernahm die Erstversorgung. Aufgrund der anzunehmenden Schwere der Verletzung musste das Dach des Minis abgenommen werden. Anschließend konnte die Verletzte schonend aus ihrem Unfallfahrzeug gerettet und in ein Münchner Krankenhaus gebracht werden. Der andere, leichtverletzte Beteiligte wurde ebenfalls in eine Klinik gefahren.

Nach einer Stunde war der Feuerwehreinsatz beendet.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

(jän/ret)

