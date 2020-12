FW-M: Ring will nicht mehr runter (Sendling)

Feuerwehr München

Samstag, 5. Dezember 2020, 18.57 Uhr; Diepoldstraße

Heute Abend wurde die Feuerwehr zu einem kleinen, aber wichtigen Einsatz gerufen.

Heute Morgen steckte sich eine ältere Dame wie gewohnt ihren Ehering an den Finger. Leider wurde aus der Gewohnheit ein Missgeschick. Der Ring landete am falschen Finger. Nachdem er sich den ganzen Tag nicht mehr vom Finger entfernen lies, schwoll dieser immer mehr an. Der Ehemann entschied sich daraufhin den Rettungsdienst zu rufen. Als die Besatzung eines Rettungswagens die Lage erkannte, forderten sie die Unterstützung der Feuerwehr an. Ausgerüstet mit einem feinmechanischen Werkzeug kam die Feuerwehr zur Einsatzstelle. Kurzer Hand wurde der Küchentisch zur Werkbank umfunktioniert und mit einem Ringschneider der Ring entfernt.

Sichtlich erleichtert und unverletzt konnte die Dame bei ihrem Ehemann zu Hause bleiben.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor. (jän,sei2)

