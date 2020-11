Feuerwehr München

FW-M: Hauswand stoppt Pkw (Allach-Untermenzing)

München

Samstag, 21. November 2020, 10.39 Uhr; Gerlachweg Am Samstagvormittag ist es in Allach- Untermenzing zu einem beinahe Unfall zwischen zwei Pkw gekommen. Ein Insasse wurde dabei leicht verletzt. Ein Lenker war mit seinem BMW auf der Goteboldstraße unterwegs und wollte in den Gerlachweg einfahren, dabei touchierte er einen entgegenkommenden Mercedes. Der Fahrer des BMW verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, überfuhr einen Gehweg, durchbrach einen Gartenzaun und wurde nach einigen Metern abrupt durch eine Hauswand gestoppt. Dabei wurde die Hecke sowie Teile einer Gartenlaube beschädigt. Durch den Aufprall wurden die Bewohner des Hauses auf den Unfall aufmerksam und informierten die Feuerwehr. Als die Einsatzkräfte eintrafen, kümmerten sich die Insassen des Mercedes um den Fahrer des BMW. Der Beifahrer war unverletzt und konnte allein aus dem Auto aussteigen. Die Feuerwehrkräfte nahmen auslaufende Betriebsstoffe auf und unterstützten den Rettungsdienst bei der Rettung des Unglückfahrers aus seinem Kfz. Er wurde anschließend in eine Münchner Klinik zur weiteren Behandlung transportiert. Für die Zeit der Rettungsmaßnahmen war der Kreuzungsbereich teilweise gesperrt. Die Bergung des BMW übernimmt ein Privatunternehmen. An dem Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die Statik des Hauses wurde bei dem Aufprall nicht beschädigt. Der genaue Unfallhergang wird durch die Polizei ermittelt. Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

