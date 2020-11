FW-M: Feuer in Restaurant (Obergiesing-Fasangarten)

Feuerwehr München

Donnerstag, 19. November 2020, 01.37 Uhr; Fasangartenstraße

Heute Nacht ist es zu einem Brand in einem griechischen Restaurant gekommen, wobei fünf leicht verletzte Personen zu beklagen sind.

Mehrerer Anrufer meldeten der Integrierten Leitstelle ein Feuer in einem Restaurant. Die ersteintreffenden Rettungskräfte konnten diese Meldung bestätigen und sahen in den darüberliegenden Wohnungen Personen am Fenster stehen. Umgehend wurden weitere Kräfte zur Einsatzstelle alarmiert. Der Einsatzleiter schickte einen Trupp, geschützt durch Pressluftatmer zur Brandbekämpfung ins Gebäude. Des Weiteren wurden mehrere Trupps zur Menschenrettung eingesetzt.

Insgesamt wurden durch die Feuerwehr 12 Menschen gerettet. Fünf Anwohner wurden durch den Rettungsdienst behandelt, die anderen wurden während des Einsatzes in einem Bus der Feuerwehr untergebracht. Das Feuer, dass im Bereich der Schänke ausgebrochen war, wurde zügig gelöscht. Anschließend wurde der gesamte Gebäudekomplex mit einem Hochleistungslüfter entraucht und die darüberliegenden Wohnungen kontrolliert.

Durch die starke Rauchausbreitung ist das Lokal bis auf weiteres nicht mehr benutzbar. Der Schaden kann seitens der Feuerwehr nicht beziffert werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr

(jän)

