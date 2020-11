Feuerwehr München

FW-M: Punkt zwölf (Maxvorstadt)

München

Dienstag, 17. November 2020, 12.00 Uhr; Brienner Straße Am Dienstagmittag ist es in einem Geschäftshaus zu einem Brand in einem Verteilerkasten gekommen. Dabei wurden zwei Mitarbeiter leicht verletzt. Die Mitarbeiter eines Bekleidungsgeschäftes wurden auf den Brand aufmerksam und informierten die Feuerwehr. Gleichzeitig setzten sie zur Brandbekämpfung jeweils einen Handfeuerlöscher ein. Als die alarmierten Einsatzkräfte eintrafen, war das Feuer bereits aus. Die Feuerwehr führte Nachlöscharbeiten und Lüftungsmaßnahmen durch. Bei den Löscharbeiten zogen sich beide Mitarbeiter eine leichte Rauchgasvergiftung zu. Sie wurden durch den anwesenden Notarzt ambulant versorgt. Zum entstandenen Sachschaden kann vonseiten der Feuerwehr keine Aussage getroffen werden. Wie genau es zu dem Brand gekommen ist, ermittelt das zuständige Fachkommissariat der Polizei.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor. (ret)

